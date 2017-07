Migranti: 123mila domande di asilo in Italia, boom di richieste +47%

Migranti: 123mila domande di asilo in Italia, + 47%

Migranti, boom di domande di asilo in Italia: circa 123mila domande d'asilo nel 2016, pari a un aumento del +47% rispetto al 2015.

Le 122.960 domande di asilo dei migranti in Italia, come riporta l’Ansa, rappresentano il 9,5% del totale delle domande di asilo in Europa. La maggior parte dei migranti richiedenti asilo in Italia sono i nigeriani (22%). E' quanto emerge dai dati del rapporto annuale dell'Easo - European Asylum Support Office, l'Agenzia Ue per l'asilo.

Migranti, Germania record di domande di asilo

Il maggior numero di domande di asilo da parte dei migranti lo ha raggiunto la Germania: 745.155 domande, pari a un aumento del 58% rispetto all'anno precedente e al 58% delle domande d'asilo complessive nell'Ue.

La Germania è poi per il quinto anno consecutivo il Paese con più domande d'asilo (58% del totale), a cui seguono gli altri Paesi ma in modo decisamente più staccato (Italia 9,5%, Francia 6,5%, Grecia 4%, Austria 3,3%). Le nazionalità prevalenti dei richiedenti asilo sono in Germania i siriani (36%)

Migranti, le domande di asilo in Ue

Le domande d'asilo inoltrate in Germania (745.155, +56%), Italia (122.960, +47%), Francia (84.270, +11%), Grecia (51.110, +287%) e Austria (42.255, -52%) nel loro insieme rappresentano l'81% di tutte quelle Ue.

Crollo delle domande d'asilo non solo in Austria ma anche in Norvegia (-89%), Ungheria e Finlandia (-83%), Svezia (-82%), Belgio (-59%) e Olanda (-51%).