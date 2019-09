Migranti, accordo a Malta: 5 punti. Lamorgese: rotazione volontaria dei porti

MIGRANTI: I 5 PUNTI CHIAVE DELL'ACCORDO DI MALTA

Sono cinque i punti chiave dell'accordo che oggi e' stato sottoscritto a Malta dai ministri dell'Interno di Italia, Francia, Germania e della stessa isola del Mediterraneo, con il supporto del commissario Ue agli Affari interni e del ministro dell'Interno della Finlandia, Paese che ha la presidenza di turno della Ue. L'accordo prevede un meccanismo di redistribuzione con tempi rapidissimi - al massimo 4 settimane - dei migranti che sbarcano, sia che si tratti di Italia che di un altro Paese; una volta ridistribuiti, i migranti in questione non saranno piu' a carico del Paese dove sono arrivati inizialmente ma solo del Paese di accoglienza, e questo vale anche per le operazioni di rimpatrio del non avente diritto. Al terzo punto c'e' il meccanismo di rotazione dei porti di sbarco, su base pero' volontaria; al quarto e' sottolineato che si tratta di un progetto pilota da monitorare in sede di applicazione; infine, l'obiettivo e' l'estensione dell'intesa al maggior numero possibile di Paesi comunitari.

MIGRANTI: LAMORGESE,CON ACCORDO POSSIBILE REVISIONE PATTO DUBLINO

L'accordo di oggi sulla questione migranti fra Malta, Italia, Germania e Francia, con l'avallo di Finlandia (Paese che ha la presidenza di turno Ue) e commissario comunitario agli Affari interni, segna la fine del cosiddetto 'patto di Dublino', ovvero il Paese in cui il migrante sbarca diventa quello di accoglienza? "Senza questo accordo la revisione del patto di Dublino non sarebbe mai stata possibile", la secca risposta del ministro dell'Interno italiano Luciana Lamorgese nel dopo conferenza stampa. Il ministro non ha aggiunto altro sull'argomento ma e' evidente che un grosso passo avanti e' stato compiuto oggi a Forte Sant'Angelo.

MIGRANTI: A MALTA ESCE DOCUMENTO COMUNE 4 MINISTRI INTERNO

Il vertice dei ministri dell'Interno di Malta, Italia, Francia e Germania, allargato al ministro dell'Interno finlandese (in quanto Paese che ha la presidenza di turno Ue) e commissario Ue per gli Affari interni, ha prodotto un documento comune sulla questione migranti. L'annuncio nel corso di una breve conferenza stampa tenuta all'aperto, su uno dei bastioni di Forte Sant'Angelo a La Valletta, da parte del ministro dell'Interno maltese, Michael Farrugia, che alla sua destra aveva nell'ordine il commissario Ue Dimitris Avramopoulos, il ministro italiano Luciana Lamorgese e il ministro francese Christophe Castaner, e alla sua sinistra il ministro finlandese Maria Ohisalo e il ministro tedesco Horst Seehofer. "E' un documento comune - ha detto Farrugia - che ha superato alcune difficolta' e che sara' presentato agli altri 24 ministri dell'Interno dell'Unione europea". C'e' gia' una data: martedi' 8 ottobre. Farrugia ha sottolineato che "tutti questa mattina nel corso del vertice hanno fatto passi avanti" rispetto alle posizioni originarie.

MIGRANTI: LAMORGESE, 'OGGI PRIMO PASSO PER AZIONE COMUNE EUROPEA'

MIGRANTI: LAMORGESE, 'DA OGGI ITALIA NON E'PIU' SOLA'

"Da oggi l'Italia nonè più sola". Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese al terminedel vertice sull'immigrazione che si è svolto a Malta. "Oggi sono moltosoddisfatta", ha detto il ministro. Dai Paesi partecipanti al vertice (Francia, Germania, Malta e Finlandia)è stata data "ampia disponibilità a seguire una linea europea" in temadi immigrazione, ha spiegato il ministro dell'Interno. Tra i punti diaccordo raggiunti nella bozza di documento che poi verrà presentata alvertice dei ministri dell'Interno dell'Unione Europea il 7 e l'8 ottobrein Lussemburgo, LAMORGESE elenca la questione della "rotazionevolontaria dei porti" che, aggiunge, non avverrà solamente "quando iporti di Italia e Malta saranno già saturi, ma come principio generale".C'è poi la questione della "distribuzione dei migranti su baseobbligatoria" che, spiega, avverrà con percentuali che saranno stabilitea seconda del numero dei Paesi Ue che aderiranno all'accordo. Altropunto importante dell'accordo, prosegue il ministro dell'Interno, èquello dei "tempi molto rapidi" per i ricollocamenti. LAMORGESE spiegache "entro quattro settimane" i migranti richiedenti asilo verrannoricollocati negli altri Paesi che aderiranno all'accordo che si farannocarico delle varie procedure e degli "eventuali rimpatri". Per questo,dice il ministro, "il testo predisposto va nella direzione giusta. Sentoche Italia e Malta non sono più sole". Ora l'obiettivo "ambizioso" saràquello di "ampliare il numero di Paesi" che aderiranno all'accordo, ma"la condivisione che ho trovato qui mi rende soddisfatta".

MIGRANTI: LAMORGESE, 'C'E' ACCORDO PER RICOLLOCAMENTI IN TEMPI RAPIDI'

MIGRANTI: LAMORGESE, "OGGI SCIOLTI I NODI POLITICI PIU' DELICATI"

"Oggi sono stati sciolti i nodi politici più delicati" della questione immigrazionea livello europeo. Lo ha riferito una "molto soddisfatta" LucianaLamorgese al termine del vertice di Malta al quale hanno partecipatoanche i rappresentanti di Francia, Germania, Malta, Finlandia e ilcommissario europeo Dimitris Avramopoulos. L'esito del vertice, haspiegato il ministro dell'Interno, "non era così scontato".

MIGRANTI: LAMORGESE, 'ACCORDO RIGUARDASALVATAGGI ONG NON SBARCHI 'FANTASMA''

L'accordo raggiunto a Malta tra Italia, Francia, Germania,Malta, Finlandia e commissione Ue riguarda "gli sbarchi delle Ong o dialtre navi", come quelle militari e della Guardia costiera, "non ibarchini che arrivano sulle nostre coste". Lo ha specificato il ministrodell'Interno Luciana Lamorgese al termine del vertice di Malta.