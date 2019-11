Migranti: Alan Kurdi a Taranto, sbarcano gli 88 migranti a bordo

Attraccata questa mattina alle 8.25 al molo San Cataldo del porto di Taranto la nave Alan Kurdi. Degli 88 migranti a bordo, una cinquantina circa sono già scesi nel giro di un’ora dall’ormeggio dell’unità. Le condizioni dei migranti a bordo sono state definite generalmente buone dall’assessore ai Servizi sociali del Comune di Taranto, Gabriella Ficocelli. Il Comune, insieme a Prefettura, Asl, Croce Rossa, 118 e associazioni, si sta occupando del coordinamento generale dello sbarco e della prima assistenza. I migranti vengono trasferiti con pullman nell’hotspot che si trova in un’altra area del porto per la procedura di identificazione. A Taranto è previsto che restino circa 48 ore. Già individuati i luoghi di trasferimento dei migranti. Oggi è entrato nel porto il deputato della Lega Rossano Sasso che ha espresso la sua protesta per questo nuovo sbarco di migranti a Taranto. Anche in occasione dell’arrivo della Ocean Viking c’erano esponenti della Lega che hanno protestato. Rispetto alla Ocean Viking non c’erano invece la Cgil e le associazioni che l’altra volta promossero un presidio di accoglienza e solidarietà.