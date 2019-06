Il gommone in difficolta' nel Mediterraneo e' stato soccorso dalle unita' di Malta. Lo scrive in un tweet Alarm Phone che aveva lanciato l'allarme. "Alle 8.33 le autorita' maltesi hanno confermato il soccorso: 37 persone sono state salvate e saranno portate a Malta. Speriamo che non ci siano stati morti. Dopo aver parlato con loro durante la notte, siamo sollevati che siano stati finalmente trovati. Benvenuti in Europa", si legge nel tweet della Ong.