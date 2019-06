Migranti: altri 81 sbarcati a Lampedusa, anche donne e bambini

Dopo i 45 migranti approdati due giorni fa a Lampedusa, nella notte sono arrivate altre 81 persone. Tra loro 4 donne e 3 bambine. Le persone che hanno dichiarato di esser partite da Zuwara, in Libia, sono originarie di Bangladesh, Senegal, Algeria, Siria, Marocco, Tunisia e Libia. "Welcome", è stato il benvenuto di Mediterraneo Hope, programma rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche. Del resto, a Lampedusa gli sbarchi non si sono mai interrotti. Continua intanto la mobilitazione a favore dello sbarco di 43 migranti, che si trovano ancora a circa 15 miglia da Lampedusa, fuori dalla acque territoriali, soccorsi nove giorni fa da Sea Watch: un gruppo di attivisti e cittadini, su iniziativa del Forum Lampedusa solidale, continua a dormire sul sagrato della chiesa. Un'azione che sarà portata avanti, viene spiegato, finché non sarà consentito alle persone a bordo di scendere a terra in un porto sicuro.