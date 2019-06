Migranti, a Genova la Cigala Fulgosi. Salvini: nessuno a carico degli italiani

E' arrivata in porto a Genova, intorno alle 8.42, la nave "Cigala Fulgosi" della Marina militare con a bordo un centinaio di migranti salvati giovedi' al largo della Libia. A Calata Bettolo, di fronte la nave e' stato allestito un presidio sanitario tra Croce Rossa e Anpas.

Salvini: nessun migrante a carico degli italiani

Salvini su Twitter: "Dopo alcuni giorni di lavoro posso confermare che nessuno degli immigrati a bordo della nave della Marina diretta a Genova sarà a carico degli italiani. Una parte sarà accolta in altri 5 Paesi europei, gli altri saranno ospitati dal Vaticano, che ringraziamo per la sensibilità".

Migranti: 23 minori su Cigala Fulgosi, se soli restano a Genova

"Ci sono 23 minori, di questi ce ne sono di non accompagnati: e' una delle indagini che deve essere fatta dalla polizia". Lo ha riferito Sergio Bambino, consigliere delegato della Protezione civile del Comune di Genova, rispondendo ai cronisti sulla presenza di migranti minorenni a bordo della nave Cigala Fulgosi, attaccata questa mattina nel porto del capoluogo ligure. "Da indicazioni del Viminale, pare che i minori non accompagnati restino a Genova", ha detto Bambino, e ha spiegato: "Al momento ci sara' un primo controllo sanitario da parte dei medici per le malattie infettive, dopodiche' saliranno a bordo polizia di stato per alcune indagini e, nel giro di 2-3 ore, a gruppi di 20 verranno fatti scendere: prima donne incinte, poi bambini, poi i feriti, poi tutti gli altri. Verranno fatte le visite mediche, chi ne ha necessita' verra' portato in ospedale, poi rimarranno nelle tende fin quando non saranno rese note le destinazioni. In serata dovrebbe concludersi tutto". Intorno alla nave "ci sono le tende per le visite mediche, per l'identificazione e quelle dove far stare le persone in attesa dei pullman. Siamo tra polizia di stato, personale sanitario, protezione civile e pubbliche assistenze, siamo 140 persone".

Migranti: polizia su Cigala Fulgosi per individuare scafisti

Arrivata poco dopo le 10 a calata Bettolo, nel porto di Genova, la Squadra mobile della polizia di Stato per avviare le indagini a bordo della Cigala Fulgosi. Le investigazioni sono volte, secondo protocollo, a valutare se vi siano scafisti e minori non accompagnati.

Migranti: su Cigala Fulgosi casi scabbia e bimba ustionata

"Non ci sono particolari emergenze sanitarie a bordo. Risultano almeno 6 o 7 casi di scabbia. Poi c'e' una bimba con una ustione di primo grado per elevata esposizione al sole". Lo ha riferito il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Genova, Sergio Gambino, aggiornando la stampa a Calata Bettolo sulla situazione a bordo della Cigala Fulgosi. "Sul pattugliatore si svolge un primo triage, mentre i controlli piu' approfonditi si svolgono nei tendoni a terra" ha detto Gambino. A bordo di sono 17 donne, 6 incinte, di cui una al settimo mese. Ventitre' i minori.