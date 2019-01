Migranti, a gennaio crollano gli sbarchi.Ma si apre la rotta dal Medio Oriente

SBARCO DI MIGRANTI IN FORTE DIMINUZIONE A GENNAIO: SOLO 155

Sono 155 i migranti sbarcati dal 1* gennaio di quest'anno. Lo dimostra una tabella del Viminale che Affaritaliani.it è in grado di pubblicare. La tabella dimostra come gli arrivi siano diminuiti, rispetto al 21 gennaio del 2018, quando a sbarcare sulle nostre coste erano 2.730 (-2.575).





MIGRANTI, CAMBIANO LE ROTTE: ORA ARRIVANO DAL MEDIO ORIENTE

Le nazionalità dei 155, dichiarate al momento dello sbarco, sono: Bangladesh (57), Iraq (38), Tunisia (31), Iran (13), Egitto (9), Sudan (2), Russia (2), Pakistan (2), Gambia (1). Si tratta, questo, di un mutamento significativo che dimostra come ora pesi maggiormente a livello percentuale il Medio Oriente. Un tempo chi partiva dal Medio Oriente si dirigeva in Turchia e poi in Grecia. Dopo l'accordo tra Ue e Turchia si sono create delle rotte diverse e viaggi più lunghi e pericolosi con meta finale, appunto, l'Italia.