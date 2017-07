Migranti, l'Austria: "Non saremo mai contro l'Italia"

Migranti: Kern chiama Gentiloni, non saremo mai contro Italia

"Cosi' non va, non possiamo posizionarci contro l'Italia" verso la quale serve "piu' sensibilita'". Cosi' si e' espresso il cancelliere austriaco Christian Kern, citato dal quotidiano viennese Die Press, dopo una telefonata con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Il cancelliere socialdemocratico ammonisce cosi' il suo ministro degli Esteri Sebastian Kurz, leader del Partito popolare e rivale di Kern alle elezioni del 15 ottobre. Kurz, dopo un incontro a Vienna con il collega italiano Angelino Alfano, aveva chiesto di fermare il traghettamento di migranti italiani da Lampedusa alla terraferma, minacciando in caso contrario di chiudere nuovamente i confini. A tal proposito, Kern ha definito comprensibile il rammarico dell'Italia.

"Dobbiamo stare molto attenti che nella politica esterna non finiamo (inteso come Austria, ndr) in un gruppo con Viktor Orban e la Lega Nord", ha avvertito il cancelliere austriaco. Kern ha detto che "al Brennero e' stata messa in scena una situazione di emergenza che di fatto non esiste". Il cancelliere socialdemocratico ha aggiunto che "naturalmente dobbiamo prepararci a tutti gli scenari, ma con calma e in maniera discreta". Il cancelliere ha concluso dicendo che una "chiusura della frontiera del Brennero colpirebbe soprattutto l'Alto Adige".