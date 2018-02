Foto La Presse

Migranti: Berlusconi, sono una bomba sociale pronta a esplodere





"L'immigrazione e' una questione urgentissima. Oggi in Italia si contano almeno 630mila migranti di cui solo il 5%, e cioe' 30mila, ha diritto di restare in quanto rifugiati e cioe' fuggiti da guerra e morte. Gli altri 600mila sono una bomba sociale pronta a esplodere, perche' vivono di espedienti e di reati". Lo ha detto stasera il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, intervistato dal Tg5.





Raid Macerata: Berlusconi, esiste un problema sicurezza





I fatti di Macerata dimostrano che in Italia "esiste un problema sicurezza e noi consideriamo una priorita' assoluta riprendere il controllo sella situazione". Lo ha detto al Tg5 il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che ha annunciato: "Investiremo molte risorse per la sicurezza, reintrodurremo il poliziotto e il carabiniere di quartiere, riprenderemo l'operazione Strade Sicure, con i soldati nelle vie della citta' al fianco delle forze dell'ordine".



Migranti: Berlusconi, urge un grande piano Marshall per l'Africa



"Un governo italiano autorevole e ascoltato dovrebbe esigere dall'Europa di mettere in campo tutto il suo peso politico per stipulare trattati con i Paesi del Nord Africa per impedire gli imbarchi dei migranti, altri trattati con i Paesi d'origine dei migranti per accogliere i rimpatriati". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi al Tg5. "E' indispensabile - ha quindi aggiunto il Cavaliere - dare vita a un grande piano Marshall per l'Africa, coinvolgendo Stati Uniti, Cina, Russia, paesi del petrolio, affinche' con grandi imprese internazionali possa nascere in Africa un'economia che dia una speranza di benessere. Per questo serve che l'Italia torni contare come quando al Governo c'eravamo noi, oggi l'Italia nel mondo non conta nulla".