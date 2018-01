Migranti "bestie straniere". Ora Benedetto Vallone: "Chiedo scusa"

Si è svolta oggi, presso il Tribunale di Genova, l'udienza che vedeva indagato Benedetto VALLONE per il reato di diffamazione aggravata per aver definito "BESTIE STRANIERE" gli Immigrati sulla pagina del Social Network Facebook del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, quando gli chiese: «Quando li rimpatriamo queste bestie straniere?», fu la risposta del Governatore senza battere ciglio: «Quando andremo al governo».

L'esposto è stato depositato dal "Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione".

“Oggi invece, tramite l'Avvocato Massimo Auditore che lo difende, abbiamo ricevuto le scuse per iscritto del Signor VALLONE, al quale però abbiamo sottoposto davanti al Giudice la nostra proposta economica: un importo simbolico perché vogliamo che in parte il denaro sia destinato ai bambini Italiani ma anche ai bimbi Migranti - spiega la Presidentessa del Comitato Aleksandra Matikj ed aggiunge - pensavamo ad un ente ospedaliero come Evangelico ed alla sede della CEIS per i minorenni. L'udienza quindi è stata rinviata al 6 marzo 2018.

Quelle frasi tanto diffamatorie ed offensive ci avevano colpito in primis nella famiglia, ma anche i nostri Amici si sono sentiti male quando era successo. Oggi non auguriamo la stessa accoglienza ai figli ed i nipoti del Presidente Toti magari un domani all'estero ma ci aspettiamo che vengano trattati come Persone perché così almeno potranno sentirsi accettati e benvoluti perché altri modi, a dir poco, sono semplicemente barbari", conclude la Matikj.