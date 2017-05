Migranti, la Cassazione: "Devono conformarsi ai valori della nostra società"

In una societa' multietnica, l'immigrato ha l'obbligo di "conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilita' dei propri comportamenti con i principi che la regolano". E' quanto stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza con cui respinge il ricorso di un indiano sikh contro la condanna a 2 mila euro di ammenda per aver portato fuori di casa, senza un motivo giustificato, un coltello lungo 18,5 cm, comportamento conforme - secondo l'uomo - ai precetti della sua religione. In realta', sottolineano i giudici, "la decisione di stabilirsi in una societa' in cui e' noto, e si ha consapevolezza, che i valori di riferimento sono diversi da quella di provenienza ne impone il rispetto e non e' tollerabile che l'attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della societa' ospitante".

Il cittadino indiano era stato fermato a Goito con il coltello ("kirpan") portato alla cintura e si era rifiutato di consegnarlo: condannato in tribunale, aveva chiesto l'annullamento della sentenza sostenendo che l'arma, come il turbante, fosse un simbolo della sua religione e rappresentasse "adempimento di un dovere religioso". Per la Cassazione, invece, "la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l'identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e societa' di accoglienza si debbono riconoscere. Se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura d'origine, in consonanza con la previsione dell'articolo 2 della Costituzione che valorizza il pluralismo sociale, il limite invalicabile e' costituito dal rispetto dei diritti umani e della civilta' giuridica della societa' ospitante". In sostanza, la societa' multietnica "e' una necessita', ma non puo' portare alla formazione di arcipelaghi culturali confliggenti, a seconda delle etnie che la compongono, ostandovi l'unicita' del tessuto culturale e giuridico del nostro paese che individua la sicurezza come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto d'armi e di oggetti atti ad offendere".