Migranti, che ci azzecca Baglioni (a Sanremo) contro il governo Salvimaio?

Ieri, su Twitter, l'ex premier del PD, il conte Paolo Gentiloni Silverj, ha postato una "pipa", con questa scritta: "Ceci n'est pas une pipe", accanto alla dichiarazione, rilasciata dai dirigenti del M5S ("non abbiamo salvato una banca !"), dopo il decreto, approvato dal governo Salvimaio, e firmato da Sergio Mattarella, pro-banca Carige. Pronti tre miliardi per far ripartire l'importante istituto genovese. E il premier, Giuseppe Conte, ha detto: "Sarò io a gestire il caso".



I parlamentari toscani, Matteo Renzi e donna Maria Elena Boschi, PD, hanno attaccato l'esecutivo. Ne hanno facoltà. Nel CdA della banca genovese, tuttavia, non ci sono congiunti di ministre in carica. E non vi lavorano fratelli di belle governanti...Nè risulta che l'ex direttore ed autorevole editorialista del Corriere della Sera, Ferruccio de Bortoli, che stimo, abbia intenzione di vergare alcun libro sul "salvataggio" di Carige, come fece, mandando nelle librerie un volume, molto documentato, sul "pasticciaccio brutto" di Banca Etruria. O no ?



Indicativo dello stato di confusione, in cui versa l'opposizione, è il sostegno, dato dalla Boschi a un'esternazione dell'attempato cantante, Claudio Baglioni, contro il governo Salvimaio sull'immigrazione. Che ci azzecca l'artista, ingaggiato dalla RAI per condurre il festival nazionalpopolare di Sanremo, con una materia su cui le decisioni spettano all'esecutivo, scelto, nelle "gabine", dagli italiani, che hanno licenziato,il 4 marzo scorso, ritenendolo inadeguato, il precedente governo, di cui faceva parte l'ex ministra Boschi, padre dell'ex vicepresidente di Banca Etruria ?....