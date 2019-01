Migranti, Conte: accogliamo donne e bambini. Salvini: non cambierò mai idea

La vicenda dei migranti bloccati sulle navi delle ong Sea Eye e Sea Watch da 17 giorni potrebbe sbloccarsi. Parigi e Berlino si sono mosse e hanno aumentato l'impegno, pronte a ricevere 50 persone ognuna, almeno secondo quanto affermano fonti diplomatiche europee all'Ansa. I posti offerti non bastano però a soddisfare la richiesta di Malta di trasferire anche i 249 arrivati a dicembre, per questo la Commissione Ue ipotizza di trasferire solo chi ha possibilità di ottenere asilo.

La svolta viene dalla Germania, pronta a ricevere 50 migranti arrivati con le navi, secondo quanto ha detto il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer. "Trovo che questa sia una sana valutazione tra la gestione della migrazione e l'atto umanitario", ha detto infatti Seehofer. Un portavoce del ministro ha detto che in tutto sono 298 attualmente i migranti da redistribuire, 249 dei quali si trovano già a Malta e gli altri sulle due navi delle ong.

Oltre a Francia e Germania, il Portogallo ha dato disponibilità ad accogliere 10 richiedenti asilo, Lussemburgo e Olanda 6 ognuno. Anche la Romania, in qualità di presidenza di turno del Consiglio dell'Ue è pronta a fare sforzi e riceverne alcuni. Per l'Italia invece le fonti preferiscono non pronunciarsi, vista la costante evoluzione della politica interna del Paese, spiegano. Nei giorni scorsi, tuttavia, il ministro degli Interni Salvini aveva ribadito che il nostro Paese non avrebbe accolto nessun migrante.

Accettando di ridistribuire solo i migranti che hanno più probabilità di ottenere protezione internazionale - viene evidenziato - La Valletta otterrà anche la garanzia di sostegno da parte della Commissione europea per rimpatri veloci, attraverso il contributo dell'Agenzia europea per il sostegno all'Asilo e Frontex. Ma il pressing della Commissione Ue prosegue per convincere anche altre cancellerie a mostrare solidarietà. Domani il responsabile europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos sarà in sala stampa per gli aggiornamenti, dopo la riunione dei commissari, e in molti scommettono che sarà per annunciare il via libera di Malta allo sbarco dei migranti a bordo di Sea Eye e Sea Watch.

LE PAROLE DEL PREMIER CONTE - "Questo e' un caso eccezionale, con donne e bambini da oltre due settimane in mare: io non volendo tradire la linea di coerenza del governo, penso che il sistema Italia possa sopportare poche donne e pochi bambini. Ed e' contrario a qualsiasi principio separare padri e figli. Salvini esprime una linea condivisa dal governo ma se marchiamo nel segno dell'eccezionalita' un intervento di questo tipo, la linea del governo non puo' essere tacciata di incoerenza". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Porta a porta.

Migranti: Conte, c'e' limite a politica rigore - "L'importante e' farli sbarcare a Malta, stiamo sollecitando Malta perche' li faccia sbarcare: c'e' un limite a ogni politica di rigore". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di "Porta a Porta".

Migranti: Conte, Salvini ragionevole, non razzista, gli parlero' - "Salvini e' ragionevole, lo accusano di essere razzista o xenofobo ma non ho mai notato questi elementi. Gli parlero'". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Porta a porta, parlando del tema migranti.

Sicurezza: Conte, ricorsi legittimi ma legge va applicata - "Ho dichiarato che a mio avviso chi ha responsabilita' nelle amministrazioni locali ha il vincolo, l'obbligo, di applicare le leggi. Il decreto sicurezza puo' non essere condiviso ma certamente non puo' essere disapplicato. Il percorso del ricorso di costituzionalita' e' assolutamente legittimo. Nel frattempo la legge va applicata". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Porta a porta.

Sicurezza:Conte,sindaci? Rischio pregiudizio ideologico - "Il rischio e' che sul decreto sicurezza, che e' entrato in vigore da poco, possa esserci qualche pregiudiziale ideologica, ma io arrivero' al tavolo con l'Anci senza pregiudiziali. E con Salvini, che e' persona ragionevole, ci confronteremo. Ma al momento non si segnalano problemi". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Porta a porta.

Sicurezza:Conte,vedro' Anci per verifica ma non vedo problemi - "Nei prossimi giorni ci sara' un incontro con l'Anci" sul decreto sicurezza. "Se ci sono problemi applicativi si possono verificare. Ma ad esempio l'assistenza sanitaria viene garantita dal decreto. E' giusto il confronto con le comunita' locali". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Porta a porta. "Io credo che sia un segnale di forza e non debolezza confrontarsi anche sulle modalita' applicative. Con Salvini, che e' persona ragionevole, ci confronteremo ma al momento non vedo problemi", aggiunge.

Migranti: Conte, accettiamo applicazione sistema condiviso - "Nel corso dell'ultimo incontro al Consiglio europeo ho detto che se continuiamo a ragionare secondo convenienze nazionali non avremo strumenti condivisi". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di "Porta a Porta". "Ora da giugno stentiamo a trovare un soluzione concreta sui flussi migratori: l'Italia con il rigore il problema l'ha risolto. Potremmo dire all'Europa che il problema noi l'abbiamo risolto. Ma ne va della credibilita' del Paese, e l'Italia - conclude - non viene meno a richieste di applicare un sistema condiviso, ma tra tutti".



LA RISPOSTA DI SALVINI A CONTE - "Non cambio e non cambiero' mai idea: un cedimento significherebbe riaprire le porte al traffico di esseri umani. Chi vuole salvare vite deve bloccare gli scafisti e le ong che con la loro presenza aiutano lo sporco lavoro degli scafisti". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Facebook. Dunque nessuno "arrivera' mai con il consenso mio e della Lega. E se qualcuno, anche all'interno del governo, accettera' di cedere alle imposizioni di scafisti, trafficanti e Ong, non fara' un buon servizio a quelle persone".

Migranti: Salvini, non ci saranno strappi alle regole - "Mi si parla di evento eccezionale, ma in Italia si arriva in aereo con ong serie e condizioni serie, se si scappa veramente dalla guerra. Non ci saranno ulteriori strappi alle regole, ne' per uno ne' per cento". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in diretta Facebook.

Salvini, ogni ministro faccia il suo. Altrimenti... - "Sono stufo di cedere ai ricatti e minacce di trafficanti e pseudo associazioni di volontariato che fanno politica usando donne e bambini per attaccare questo o quel governo. Lo dico anche ai miei amici di governo, ognuno si prenda la responsabilita' delle sue scelte, ogni ministro si occupi delle sue competenze altrimenti..." Cosi' il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha concluso il suo intervento su Facebook. "Altrimenti - ha aggiunto sorridendo - puntini, puntini, puntini".

R. cittadinanza: Salvini, ok solo se confermati fondi a disabili - "Io conto che sia contenuto tutto quello che era previsto" nel pacchetto reddito di cittadinanza, come "il sostegno ai disabili". E' quanto ha auspicato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in diretta Facebook. "Io daro' il sostegno" alla misura, ha proseguito, "a patto che ci siano tutti gli ultimi".

Conte a Salvini, no agli sbarchi? Mandero' un aereo - "Vorra' dire che non li faremo sbarcare, li prendero' con l'aereo e li riportero'". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Porta a porta, replicando al vicepremier Matteo Salvini che torna a dire no agli sbarchi dei migranti fermi al largo di Malta.

LE ALTRE PAROLE DEL PREMIER CONTE A PORTA A PORTA - Gilet gialli:Conte,a Di Maio interessa spazio politico - "Vedremo. Non sono un mago, non so se i gilet gialli si costituiranno in un movimento. Certamente in Di Maio c'e' interesse fuori dalle famiglie europee tradizionali: se c'e' questo terzo spazio, certamente interessa a Di Maio". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di "Porta a Porta".

Tav: Conte, sono agnostico, aspetto lavori Commissione - "Sono agnostico sulla Tav: ora c'e' la commissione che ha completato l'istruttoria. Voglio valutare i suoi lavori: non ha senso dire di interrompere o meno. Bisogna attualizzare ai bisogni di ora, ma non sto prendendo posizione". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di "Porta a Porta".

Migranti: Conte, serve svolta Ue, delusione e' forte - "L'Italia ha assunto una posizione di rigore, forte, una svolta rispetto al passato. Ma e' stata chiara e strutturata: nella gestione dei flussi occorre approccio strutturato". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di "Porta a Porta". "La delusione e' forte, verso l'Europa. Tutti hanno una verita', la nostra verita' e' che contrastiamo i trafficanti". "Abbiamo ottenuto un drastico calo degli sbarchi: rispetto al 2017 piu' dell'80%. Ma se non c'e' un meccanismo europeo condiviso sara' sempre un problema e diverra' sempre un'emergenza. Ci stiamo battendo per un meccanismo europeo per cui prima di individuare il porto, che non deve essere necessariamente quello piu' vicino, troviamo un meccanismo di gestione europeo e lo applichiamo di volta in volta", aggiunge il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Porta a porta parlando del tema dei migranti.

Manovra: Conte, con Juncker ci siamo parlati e capiti - "Con Juncker siccome ha grande esperienza, sin dall'inizio, quando la situazione era in salita, ci siamo parlati un attimo e ci siamo guardati negli occhi e ci siamo capiti: gli ho prospettato ragioni non solo economiche ma anche politiche per evitare conseguenze negative". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di "Porta a Porta".

Conte, Macron? Di Maio parla da leader non vicepremier - "Anche Macron comprende che quando Di Maio fa affermazioni" come quella sui gilet gialli francesi "le fa come leader del M5s piu' che come vicepremier. Dietro c'e' l'aver colto qualche affinita' con argomenti che sono nelle corde del M5s. Conoscendo il dna del Movimento c'e' pero' una forte censura dei comportamenti violenti che non sono accettabili". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Porta a porta.