Migranti, Conte: "Europa miope, continuerà a farsi del male"

"Da questo mio viaggio nascono le premesse per lavorare insieme in una prospettiva integrata. Saro' ambasciatore del Ciad e dei paesi del Shael perche' ricevano maggiore attenzione dall'Unione europea". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. "Dobbiamo rendere molto piu' consistente il trust fund" per l'Africa. "Le risorse attualmente destinate rispetto ai problemi sul tappeto solo assolutamente inadeguate. Se l'Europa continuera' con questa miopia continuera' a farsi del male", ha aggiunto il premier.

Migranti: Conte, Ue divisa rischia di pagare il conto

L'Europa "puo' franare sotto il peso delle migrazioni irregolari". Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in visita ufficiale in Ciad. "Ci stiamo dividendo, stiamo denunciando la nostra incapacita' di affrontare questi problemi" e l'Europa rischia di dover pagare il conto", ha aggiunto sottolineando la necessita' di un approccio strutturale al fenomeno per prevenirlo.

Ue: Conte, vogliamo cambiarla, sia piu' forte e solidale

"Il mio governo vuole un Europa piu' forte piu' solida, la vuole cambiare perche' sia piu' equa, piu' solidale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni alla stampa, insieme al presidente della Repubblica del Ciad Idriss De'by, in diretta da N'Djamena.

Migranti: Conte, tranquillita' Mediterraneo solo apparente

"E' la prima volta che un presidente del Consiglio italiano viene in questo Paese. Forse bisognava farlo prima", perche' e' un Paese "con un ruolo strategico". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nelle sue dichiarazioni alla stampa insieme al presidente della Repubblica del Ciad Idriss De'by in diretta da N'Djamena. "L'Unione europea non puo' subire il traffico illegale di vite umane "ma deve prevenirlo" come si devono prevenire le "minacce terroristiche". Prevenire significa adottare una "strategia, un approccio strutturale", capendo l'origine di questi fenomeni. "Non ci si puo' mai illudere di contrastare il traffico illegale di vite umane intercettando una rotta, dopo un attimo se ne trova un'altra", la tranquillita' del Mediterraneo centrale "e' solo apparente", ha spiegato ancora Conte. Bisogna evitare "che i giovani, soprattutto nelle comunita' rurali, siano abbandonati all'alternativa dell'affiliazione a gruppi terroristici o di intraprendere, con l'illusione di una vita migliore, viaggi della speranza", ha osservato.