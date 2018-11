Global compat, Salvini annuncia lo stop. Conte: decide il Parlamento

A sorpresa Matteo Salvini annuncia in Aula alla Camera che il governo italiano non firmera' il Global compact e che sara' il Parlamento a decidere se aderire o meno al Trattato. Passano pochi minuti e la linea dell'esecutivo viene ribadita (e confermata) dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che, in una nota, spiega: "Il Global Migration compact e' un documento che pone temi e questioni diffusamente sentiti anche dai cittadini. Riteniamo opportuno, pertanto, parlamentarizzare il dibattito e rimettere le scelte definitive all'esito di tale discussione, come pure e' stato deciso dalla Svizzera.

A Marrakech, quindi, il Governo non partecipera', riservandosi di aderire o meno al documento solo quando il Parlamento si sara' pronunciato". Resta in silenzio, pre il momento, il Movimento 5 stelle. Mentre Pd e Leu attaccano il titolare del Viminale, spiegando che e' lui il vero premier italiano, visto che detta la linea. Tutto ha inizio a Montecitorio, mentre l'Aula sta votando gli ordini del giorno presentati sul decreto Sicurezza. Forza Italia con Gregorio Fontana sta illustrando il suo odg sul Global compact: "C'e' uno strabismo del governo che ci preoccupa. Da un lato il governo interviene con decreto per bloccare il flusso migranti e dall'altro non ha posizione chiara sul Global compact che toglie sovranita' all'Italia. Non si capisce se l'Italia aderira' o meno alla firma dell'11 dicembre a Marrakech e Conte in sede Onu aveva dato linea favorevole", spiega il deputato azzurro. Sull'odg il sottosegretario Nicola Molteni aveva dato parere favorevole ma con riformulazione, con la richiesta che sia il Parlamento a decidere sull'adesione al Trattato. Scoppia a questo punto una piccola polemica proprio sulla posizione dell'esecutivo, la presidente di turno Mara Carfagna evidenzia una contraddizione nella linea (ovvero la richiesta di riformulazione prevede la frase "impegna il governo a far esprimere il parlamento") ed e' a quel punto che interviene a sorpresa il ministro dell'Interno, che esordisce rivolgendosi alla parte sinistra dell'emiciclo: "Se gli insulti li tenete per la fine e' meglio". Poi afferma: "E' un atteggiamento strano della sinistra, state lamentando da ore il fatto che il governo tolga spazio di espressione, giudizio e partecipazione e dialogo al parlamento, ora il governo su una scelta come questa lascia decidere il Parlamento. Il governo non firmera' alcunche' e non andra' a Marrakesh perche' il dibattito e' cosi' importante che non merita di essere una scelta solo del governo ma deve essere l'Aula a discuterne".

Quindi, Salvini si rivolge ancora ai banchi del Pd e prosegue: "Io mi domando, se discutete non va bene, se non discutete non va bene lo stesso, e la riformulazione, e l'impegno e la Costituzione... il governo italiano avrebbe potuto fare un'altra scelta ma il nostro cambiamento e' che il governo lascera' che sia il Parlamento ad esprimersi, se poi a voi non interessa - dice sempre rivolgendosi alla parte sinistra dell'emiciclo - e avete pregiudizialmente ostilita' verso qualunque cosa il problema e' del Pd, auguri, vorra' dire che Lega, M5s, FI e FdI ne discuteranno". Protesta della sinistra con Carfagna costretta a richiamare all'ordine i deputati. Durissimo il commento del capogruppo dem Graziano Delrio: "Il vero presidente del Consiglio e' Salvini e ha smentito il ministro degli Esteri e il premier sull'adesione dell'Italia al Global Compact for migration. Moavero e Conte avevano ribadito all'Onu che l'Italia avrebbe firmato l'11 dicembre. Ora Salvini cambia la linea del governo e si rimette al Parlamento.

E' un cambio di posizione sostanziale che fa ulteriormente perdere credibilita' all'Italia, dopo la brutta figura sulla manovra". Quanto alla nota di Conte, "e' stata dettata da Salvini". Laura Boldrini (Leu) ricorda invece che "il Global compact, il cui esito non e' vincolante, vuole solo essere un forum per trovare le soluzione e l'Italia si lamenta sempre di essere lasciata sola e quando c'e' l'occasione non va all'incontro, smentendo clamorosamente il presidente del Consiglio: e' gravissimo".