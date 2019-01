Migranti, Conte: "Ue faccia sua parte, anche in Africa ma no ruolo invasivo"

"Il futuro dell'Africa e' anche il futuro dell'Europa: per questa ragione dobbiamo investire sul suo sviluppo socio economico, che e' anche la via per combattere le cause profonde delle migrazioni irregolari. Un fenomeno di cui non dobbiamo dimenticare che il prezzo piu' alto e' pagato innanzitutto dalle stesse popolazioni africane". Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte all'inaugurazione del 'Centro per il clima e lo sviluppo sostenibile per l'Africa'.

"Siamo allo stesso tempo - ha aggiunto - convinti sostenitori di un ruolo piu' efficace dell'intera Unione Europea nel Continente, senza per questo essere invasivo. Crediamo che l'Europa debba fare la sua parte nel promuovere maggiori investimenti strutturali nel continente, favorire la crescita di un'imprenditoria locale matura e sostenibile, offrire formazione e istruzione di qualita' e attuare programmi per la lotta al cambiamento climatico".