Migranti, Di Maio: "Rimpatri in quattro mesi e nuovi porti sicuri"

"Non credo che la soluzione sia accogliamoli tutti. La soluzione e' che chi non puo' stare qui aspetti due anni per sapere se possono stare qui o se possono essere rimpatriate. Domani firmero' un decreto per portare il termine a 4 mesi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a "Diritto e Rovescio" su Rete 4. "Il decreto non va a ledere nessun diritto umano, va a intervenire su procedure farraginose anche verso Paesi del Mediterraneo. Io credo che la redistribuzione sia non la soluzione definitiva".

"Dobbiamo lavorare sul principio che dobbiamo fare piu' accordi con Paesi del Mediterraneo, che comunque oggi votano e sono democratici, allora possiamo anche metterci d'accordo nel dire 'se arrivano i barchini sulle nostre coste, ve li rimandiamo indietro'. Altrimenti il rischio e' di incentivare le partenze".

"Sui rimpatri siamo fermi all'anno zero. Mandiamo un messaggio: inutile che venite se non avete i requisiti per l'asilo".