Migranti, false pratiche e frodi all'Inps: arresti e 77 indagati

La Polizia di Padova sta eseguendo diversi arresti nell'ambito di un'inchiesta in cui sono indagate 77 persone accusate di far parte di un'associazione per delinquere che forniva false pratiche per far risultare rapporti di lavoro a tempo indeterminato in realta' inesistenti.

In questo modo, i soggetti beneficiari della falsa documentazione potevano accedere ad una serie di vantaggi: dall'ottenimento di permessi di soggiorno per stranieri, alle indebite prestazioni assistenziali elargite dall'Inps, fino all'ammissione a pene alternative alla detenzione e ad altri benefici disposti dall'Autorita' Giudiziaria.

Le attivita' investigative, svolte tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Sicilia, hanno consentito di accertare un danno economico a carico dell'Inps di circa 80.000 euro.