Migranti: fermato presunto scafista dello sbarco del 12 ottobre a Lampedusa

Il tunisino Saber Bouzwemmita, 30 anni, e' stato fermato dalla polizia di Agrigento per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. L'uomo, secondo l'accusa, trasportava nel territorio italiano altri cittadini extracomunitari a bordo di un natante in vetroresina della lunghezza di 5 metri proveniente dalla Tunisia. Il fermo arriva al termine di una indagine che ha riguardato l'hot Spot di Lampedusa a seguito dello sbarco di 12 migranti del 12 ottobre scorso. Bouzzemita, spiega la polizia, "aveva condotto l'imbarcazione, utilizzando una bussola e rifornendo il natante di carburante". L'uomo e' giunto in serata a Porto Empedocle a bordo della nave di linea, scortato dagli agenti della Squadra Mobile. Dopo le formalita' di rito l'uomo e' stato condotto presso la casa circondariale di Agrigento.