Migranti, il 72% degli austriaci: giusto chiudere il Brennero

Ennesimo schiaffo all'Italia sul tema dell'immigrazione. Il 72% della popolazione austriaca, quindi la stragrande maggioranza, ritiene giusta, in caso di necessità, la chiusura totale del valico con l'Italia del Brennero. Solo il 22% si è detto contrario alla chiusura perché la ritiene "esagerata". Il sondaggio è stato svolto dall'istituto Ogm e pubblicato dal quotidiano austriaco Kurier.

Crescono anche le quotazioni del ministro degli Esteri Sebastian Kurz che propone la chiusura della rotta del Mediterraneo per far fronte al problema degli arrivi dei migranti. Il popolare Kurz "piace" al 57% della popolazione è in vantaggio rispetto al nazionalista e secessionista Heinz-Christian Strache dato al 53%. L'attuale Cancelliere, il socialdemocratico Christian Kern è al 36% di giudizi positivi sul tema migranti. Le elezioni politiche in Austria per il rinnovo del parlamento si terranno il 15 ottobre.

E' evidente che la campagna elettorale in Austria condiziona il giudizio dei politici e dell'elettorato ma è altrettanto chiaro che il sondaggio austriaco dimostra quanto il nostro Paese e il nostro governo siano isolati sul tema dell'immigrazione. Il nodo centrale della questione è che Vienna, come le altre capitali Ue, contestino all'Italia di non distinguere tra chi scappa dalla guerra, che ha diritto alla protezione internazionale, dai migranti economici che gli altri stati dell'Unione non intendono accogliere e che quindi rimangono tutti nel nostro Paese.