Migranti, il Moas respinge le accuse: nessun contatto con i trafficanti

"Nego categoricamente che ci siano contatti con le reti di trafficanti o con persone coinvolte con questo genere di attivita'". Lo ha detto Ian Ruggier, responsabile Plans and Operations dell'Organizzazione 'Migrant Offshore Aid Station' (Moas), nel corso dell'audizione al Comitato Schengen, presieduto dall'onorevole Laura Ravetto (FI). "Siamo entrati in acque libiche per interventi di soccorso, ma sempre su indicazione del Centro di coordinamento marittimo della Guardia costiera di Roma (Mrcc) e chiediamo sempre se le autorita' libiche sono state avvisate", prosegue Ruggier. "Non abbiamo ricevuto donazioni da George Soros. Abbiamo ricevuto decine di migliaia di donazioni da quando abbiamo cominciato, ma non riveliamo il nome dei donatori su base individuale".