Migranti, il Viminale: "Pozzallo porto di sbarco per Ocean Viking"

MIGRANTI: VIMINALE, POZZALLO PORTO DI SBARCO PER OCEAN VIKING

"Con riguardo ai migranti che sono a bordo della Ocean Vicking, si è appena conclusa la procedura di ricollocazione degli stessi in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta". Lo fa sapere il ministero dell'Interno in una nota sottolineando che "Francia e Germania, in particolare, accoglieranno 70 migranti. A questo punto è stato individuato in Pozzallo il porto di sbarco".

MIGRANTI: SALVINI, 'INACCETTABILE AFFRONTO SBARCO OCEAN VIKING'

"Sarebbe un inaccettabile affronto per l'Italia se l'Ocean Viking, nave norvegese di ong francese, dovesse sbarcare per l'ennesima volta sempre e solo in Italia. Il governo tutto sbarchi, tasse e manette ha già più che raddoppiato gli arrivi di clandestini: basta!". Lo dice Matteo Salvini.

MIGRANTI: SALVINI, 'SU OCEAN VIKING ENNESIMA CALATA BRAGHE DEL GOVERNO'

''Ennesima calata di braghe del governo italiano, ennesimo favore a una Ong (stavolta francese, su nave norvegese) che incoraggia gli scafisti a continuare i loro traffici. Dall'inizio del mese a oggi il governo tutto sbarchi, tasse e manette ha fatto registrare 1.854 arrivi di immigrati contro i 1.007 di tutto ottobre 2018, a settembre 2019 ben 2.498 sbarchi contro i 947 di settembre 2018''. Lo afferma Matteo Salvini a proposito della nave Ocean Viking che sbarcherà a Pozzallo.

MIGRANTI: DELRIO, 'PERSONE A BORDO OCEAN VIKING DEVONO SBARCARE'

''Le persone a bordo dell'Ocean Viking devono sbarcare. Siamo convinti che il governo presto metterà la parola fine a questa condizione che non è accettabile''. Così il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio.

MIGRANTI: SINDACO POZZALLO, 'OCEAN ARRIVA DA NOI? OK, MA 11 GIORNI IN MARE TROPPI'

La nave Ocean Viking con a bordo 104 persone a bordo, tra cui dei bambini piccoli, arriverà al porto di Pozzallo "stra stanotte e domani mattina". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna commentando la notizia dell'assegnazione del porto sicuro di Pozzallo della nave ong. "Non conosco l'orario esatto di attracco - dice al'Adnkronos - però so che è già in viaggio per Pozzallo e noi siamo qui ad accoglierla". Ma il sindaco non nasconde i dubbi sul tempo trascorso in mare prima dell'ok da parte del Viminale. "Si è aspettato troppo - dice ancora - Non conosco le motivazioni, ma si parla di ricollocazioni internazionali Mi sembra, comunque, un tempo eccessivo".

"Si è parlato di svolta ma deve essere una svolta non solo formale anche sostanziale, non si può tenere una nave per undici giorni ferma in mare - spiega ancora il primo cittadino - Io stimo molto il ministro dell'Interno Lamorgese, vorrei che fosse chiaro, è un grande tecnico e con la burocrazia del Viminale ho sempre ottimi rapporti, però qualcosa deve essere messo a punto. Chiedo più coinvolgimento delterritorio".