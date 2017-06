Migranti, in Europa 85mila arrivi da gennaio: quasi tutti in Italia

Fino al 21 giugno sono entrati in Europa 85.105 migranti e profughi, quasi il 90% attraverso la frontiera italiana. Nel 2016, gli arrivi in Europa erano stati molti di piu', 387.739, ma arrivati in gran parte attraverso la rotta balcanica dopo aver attraversato l'Egeo dalla Turchia alla Grecia.

La novita' di quest'anno e' che, dopo la chiusura della rotta balcanica e l'accordo tra Ue e Turchia, l'arrivo sulle coste greche dei migranti si e' invece ridotto a poche centinaia; e quindi il flusso si e' completamente indirizzato sulle coste italiane e sta crescendo. Dal 1 gennaio fino a mercoledi' 28 giugno, infatti sono sbarcati sulle coste italiane 76.873 persone. Ma il numero negli ultimi giorni sta crescendo.

Nella settimana tra l'8 e il 14 giugno, sono arrivate in Italia 4.216 persone, 6.528 tra il 15 e il 21 giugno, con un picco del 55%. Sono 12mila gli sbarchi solo nelle ultime 48 ore. Per avere un raffronto, basti pensare che nelle stesse due settimane sono arrivati in Grecia prima 481 persone e poi 396 nella settimana successiva. In Bulgaria, 2 persone nella settimana tra l'8 e il 14 giugno, 4 nella settimana dopo. In Spagna, fino al 30 aprile di quest'anno erano arrivati 3.314 profughi (gli arrivi erano stati 13.246 nel 2016).

Tra il primo gennaio e il 30 maggio 2017, in Italia gli arrivi erano stati 60.228 (47.851 quelli registrati nello stesso mese, un anno fa, con un aumento del 26%). Al contrario, in Grecia gli arrivi sono crollati del 95% a fine aprile rispetto allo stesso periodo del 2016 (rispettivamente 8.025 e 158.461). La fonte dei dati e' Oim, Unhcr e autorita' locali.