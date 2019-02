Migranti: incendio in baraccopoli San Ferdinando, un morto

Un cittadino extracomunitario e' morto nell'incendio divampato in nottata nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Alle ore 6:00 a San Ferdinando si terra' una riunione di coordinamento delle forze di polizia. Nella baraccopoli di San Ferdinando vivono centinaia di migranti occupati come braccianti nella raccolta degli agrumi. Nei mesi scorsi vi erano gia' stati diversi casi di incendi nelle baracche.

Migranti: San Ferdinando, trasferite 15 persone rimaste senza tetto

Ha provocato la morte di un migrante e la distruzione di circa 15 baracche l'incendio divampato nella notte nell'accampamento che ospita i migranti nella zona industriale di San Ferdinando, gia' teatro di altre tragedie analoghe. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per accertare le modalita' dell'evento. I quindici migranti rimasti senza un tetto sono stati trasferiti nella nuova tendopoli gestita dal Comune di San Ferdinando, e grazie all'intervento immediato dei Vigili del Fuoco, il cui presidio e' all'esterno del campo, e delle Forze dell'ordine, e' stato possibile contenere ulteriori, gravi effetti. Il prefetto, Michele di Bari, ha immediatamente convocato per le 6 di questa mattina una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella sede del Comune di San Ferdinando, con il Questore Raffaele Grassi, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Flavio Urbani, il vice comandante dell'Arma dei Carabinieri, Stefano Romano, il Sindaco di San Ferdinando, Andrea Tripodi, il rappresentante di Vigili del Fuoco, Carmelo Triolo. Nel corso dell'incontro, come riportato in un comunicato della prefettura, sono stati affrontati i vari aspetti volti a consentire il superamento della situazione di precarieta' e di pericolo per l'incolumita' delle persone e sono state disposte le necessarie attivita' per la sistemazione alloggiativa dei migranti.

Il prefetto ha richiamato l'importanza "di attuare politiche attive di integrazione ed inclusione nel tessuto socio economico della Piana di Gioia Tauro attraverso forme di accoglienza diffusa, anche ai sensi dell'art. 40 del Testo unico sull'immigrazione, cosi' come convenuto nelle riunioni - ha detto - che si sono susseguite in Prefettura. In quelle occasioni, anche la Regione Calabria ha manifestato la disponibilita' a contribuire alla soluzione del problema con strumenti che incentivino le locazioni, come la creazione di un apposito Fondo di garanzia per i proprietari che concedono un immobile in locazione, nonche' l'investimento di risorse finanziarie per l'eventuale ristrutturazione di beni confiscati o del patrimonio pubblico". In attesa dell'attuazione di quanto concordato negli incontri in Prefettura, dove, si sottolinea, "si e' delineata una strategia per realizzare l'accoglienza diffusa in tutto il territorio della Piana", e' stato approntato un piano "per trasferire, nel breve periodo e previe le necessarie verifiche di legge, i migranti".