Migranti: l'Italia riapre i porti. La Ocean Viking sbarcherà a Lampedusa

La Ocean Viking approda a Lampedusa. Il ministero dell’Interno questa mattina ha assegnato alla nave umanitaria il porto sicuro dove poter sbarcare gli 82 migranti soccorsi l’8 settembre e rimasti a bordo dopo l’evacuazione urgente a Malta di una donna al nono mese di gravidanza che subito dopo ha partorito in ospedale il suo bambino, con il marito.

Migranti: ong, siamo sollevati per scelta Lampedusa

"Siamo sollevati". E' il primo commento di Medici senza Frontiere e di Mediterranea Saving Human per la scelta dell'Italia di assegnare Lampedusa come 'porto sicuro' per la nave Ocean Viking.

Migranti: Orfini, porto sicuro a Ocean Viking segnale discontinuità

"C'è voluto un pò, ma finalmente alla Ocean Viking è stato assegnato un porto sicuro. Piccoli segnali di discontinuità". Così Matteo Orfini, parlamentare del Partito Democratico, in un tweet.