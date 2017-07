Migranti, la Cei 'scomunica' Renzi: "Aiutarli a casa loro non basta"

Le parole di Renzi sull'emergenza migranti continuano a scatenare reazioni: "La frase 'aiutarli a casa loro', se non si dice come e quando e con quali risorse precise rischia di non bastare e di essere un modo per scrollarsi di dosso le responsabilità". Così Nunzio Galantino segretario generale della Cei, commenta in modo decisamente critico. Il prelato attacca anche la contrapposizione che viene fatta tra poveri e migranti: una distinzione che "è fuori posto, vuol dire continuare ad alimentare una guerra tra poveri e le guerre tra poveri in genere servono soltanto ai furbi".

Non va bene, sottolinea il segretario Cei, la differenza tra profughi e migranti per motivi economici: "È come descrivere due tipi di povertà. È come fare la distinzione se uno preferisce morire impiccato o alla sedia elettrica".

Per Galantino è importante che tutti siano liberi di scegliere: "Noi lanciamo la campagna 'liberi di partire - liberi di restare' con 30 milioni dall'otto per mille di aiuti concreti", ha proseguito il segretario, che ha evidenziato come i numeri relativi all'immigrazione, ma anche alla povertà, siano allarmanti. "Mi piacerebbe che questi numeri enormi muovessero le coscienze e le agende politiche - ha esortato -. Questo scarto enorme di poveri non può essere lasciato ai margini". Poi ha proseguito: "Legare immigrati e poveri è importante perché sono scarti entrambi, metterli in contrapposizione vuol dire invece continuare ad alimentare una guerra tra poveri e le guerre tra poveri servono soltanto ai furbi" ha concluso.

Critiche all'Europa, per una solidarietà ad intermittenza o soltanto enunciata arrivano anche dall'Osservatore Romano nell'apertura di prima pagina: "Tanta solidarietà a parole. Ma nei fatti l'Europa continua a restare inerte di fronte al dramma dell'immigrazione nel Mediterraneo e alle difficoltà dell'Italia, ormai da sola in prima linea nel fronteggiare l'emergenza". Il quotidiano non risparmia parole severe contro l'atteggiamento dei Paesi europei: "Finora - registra - nessuno ha deciso di aprire i porti alle navi cariche di disperati" e nulla di nuovo, si legge, è emerso dal vertice trilaterale tenutosi ieri a Trieste, a margine del summit sui Balcani, tra il presidente del consiglio dei ministri italiano, Paolo Gentiloni, il presidente francese, Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco, Angela Merkel.

Ammonta a un milione e mezzo di euro è l'importo totale dello stanziamento disposto dalla Presidenza della Cei per far fronte a due emergenze umanitarie: la tragedia dei profughi siriani e la crisi venezuelana. Ne dà notizia il Sir. Lo stanziamento, che sarà erogato dal Comitato per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo grazie ai fondi dell'8 per mille e veicolato attraverso Caritas italiana, è così ripartito: 1 milione di euro per gli aiuti umanitari in Siria, Libano e Giordania; 500mila euro per un programma di assistenza alla popolazione venezuelana. In Siria, dopo sette anni di conflitto che ha causato oltre 400mila morti, oltre 6 milioni di sfollati interni e più di 5 milioni di rifugiati all'estero, oggi 13 milioni e mezzo di persone hanno estremo bisogno di aiuti umanitari: l'85% della popolazione vive sotto il livello di povertà.

Gli aiuti della Caritas vogliono sia rispondere ai bisogni primari (assistenza sanitaria, cibo, generi di prima necessità) in Siria, Libano e Giordania, sia rafforzare i percorsi di riconciliazione ed educazione alla pace e alla convivenza civile, soprattutto tra giovani, in particolare in Siria e Libano dove è più forte la tensione tra diversi gruppi e fazioni. In Venezuela la situazione peggiora ogni giorno di più: aumentano la violenza e gli scioperi ed è sempre più difficile trovare alimenti e medicinali. Con un'inflazione già accumulata del 700% (e prevista al 1.200%), la povertà tocca ormai l'82% della popolazione. Beneficiari diretti degli aiuti (che finanzieranno sicurezza alimentare e nutrizione, distribuzione di acqua e prodotti igienico-sanitari, salute) saranno 4.800 famiglie, circa 24mila persone in 10 diocesi, con i seguenti criteri: bambini/e con meno di 5 anni di età, donne in stato di gravidanza, anziani in situazione di solitudine, persone private della libertà e famiglie di bambini denutriti.