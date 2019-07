Migranti, la Libia inizia a liberarli: in 350 fuori a Tajoura

Libia, liberati 350 migranti di Tajoura

Il governo del premier Fayez al-Sarraj ha dato parziale seguito a quanto prospettato da un suo ministro e ha liberato 350 migranti che erano rinchiusi nel centro di detenzione di Tajoura, quello colpito la settimana scorsa da un raid dell'aviazione del generale Khalifa Haftar causando 53 morti.

La liberazione dei sopravvissuti viene segnalata da un tweet della sezione libica dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Ora c'è la possibilità che molti di loro possano tentare di arrivare in Europa, con l'Italia ancora una volta in prima linea. Conseguenza di una guerra civile interminabile.