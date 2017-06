Migranti, la Marina libica intima alle Ong di andarsene

“Abbiamo rilevato chiamate con i barconi mezz’ora prima del loro arrivo tra Ong che sostenevano di voler salvare i migranti illegali in prossimità delle acque territoriali libiche,” così l’ammiraglio Ayob Amr Ghasem, portavoce della Marina libica, ha denunciato il comportamento di alcune organizzazioni non governative, le cui navi, pare, aspettavano i barconi per abbordarli.

Sembra trovare conferma in questo modo la denuncia del deputato 5 Stelle Luigi Di Maio, il quale aveva parlato di “taxi del mare” per definire l’attività di alcune Ong denunciata dal procuratore di Catania Carmelo Zuccaro.

Il pm catanese in aprile aveva chiesto la presenza di polizia giudiziaria a bordo delle navi delle Ong. Richiesta finora rimasta inascoltata.

Il portavoce libico ha anche osservato che “il comportamento di queste Ong accresce il numero di barconi di migranti illegali e l’audacia dei trafficanti di esseri umani”, dato che questi ultimi “sanno bene che la via verso l’Europa è agevole grazie a queste ong e alla loro presenza illegittima e sospetta in attesa di poveri esseri umani”.

In quest’area ieri, riporta Repubblica.it, hanno operato quattro navi: la Prudence di Msf e le imbarcazioni di Openarms, Jugendrettet e la Seawatch. Circa 570 migranti sono stati riportati indietro.

La Guardia costiere – ha fatto sapere Ghasem senza dare alcun dettaglio – “hanno preso contatto con queste Ong e hanno domandato loro di lasciare le acque territoriali libiche”.