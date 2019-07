Migranti, le navi ong puntano su Lampedusa. Alan Kurdi: "Non ci intimidite"

Sea Eye, Alan Kurdi verso Lampedusa: "Non ci facciamo intimidire"

"Dopo aver salvato 65 naufraghi navighiamo ora verso Lampedusa". Lo scrive in un post su Fb la ong Sea-Eye sulla situazione della nave Alan Kurdi. "Non ci facciamo intimidire da un ministro dell'interno, piuttosto ci dirigiamo verso il porto sicuro più vicino - conclude Sea Eye - La legge del mare dovrebbe essere applicata sempre, anche se un rappresentante del governo si rifiuta di seguirla".

Nave Alex, Mediterranea: "Ribadita richiesta formale porto Lampedusa"

"In queste condizioni, nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle Convenzioni marittime e delle linee guida dell'Imo, abbiamo appena reiterato la richiesta di assegnazione del porto sicuro piu' vicino di Lampedusa come Place of Safety". Lo afferma Mediterranea saving humans, il cui veliero Alex con a bordo 41 migranti si trova vicino a Lampedusa, appena fuori dalle acque territoriali. Dopo una notte di scambi con i Centri di coordinamento dei soccorsi di Malta e Italia," e' del tutto evidente che partire per il porto de La Valletta nelle attuali condizioni significherebbe mettere a rischio la sicurezza e l'incolumita' delle persone a bordo della Alex". E accusa: "Abbiamo addirittura scoperto che, secondo ITMrcc di Roma, in prossimita' dell'arrivo nelle acque territoriali maltesi, Alex dovrebbe caricare di nuovo a bordo, in spregio a qualsiasi norma sulla sicurezza della navigazione, tutte e 41 le persone ed entrare cosi' nel porto di La Valletta".