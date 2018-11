Migranti, Malta a Salvini: è l'Italia che non rispetta gli obblighi

"Basta criticare Malta, iniziate a prendere nota di quello che dovreste fare meglio perdare priorita' e attenzione alla salvaguardia della vita in mare e rispettare gli obblighi internazionali": cosi' il ministro dell'Interno maltese, Michael Farrugia, su Twitter, risponde alle accuse di Salvini .L'Italia "ha ripetutamente fallito nel rispetto delle convenzioni edegli obblighi internazionali, Salvini dovrebbe capire che i migranti in mare non sempre sono in difficolta', e se rifiutano il soccorso non e' possibile proibire loro di continuare il viaggio".