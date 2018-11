Migranti, maltesi abbandonano gommone con 200 a bordo

"Ci risiamo. Un pattugliatore maltese ha invertito la rotta, abbandonando un gommone con 150/200 immigrati in mezzo al Mediterraneo e in direzione dell'Italia". Lo afferma Matteo Salvini. "La Valletta - aggiunge - aveva preso il coordinamento delle operazioni di soccorso, ma come al solito sta cercando di rifilare gli immigrati al nostro Paese. E' l'ennesima vergogna, degna di questa Unione europea incapace e dannosa. A Bruxelles sono troppo impegnati a scrivere letterine contro l'Italia per occuparsi di questi problemi".



Migranti, guardia costiera libica salva 100 persone.Salvini: "Saluti alle ong"



Nella notte la guardia costiera libica ha recuperato un gommone con circa 100 immigrati a bordo. Come spiegano fonti del Viminale ad Affaritaliani.it, sono quasi tutti di nazionalità sudanese. “Tanti saluti a scafisti e Ong” dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Le autorità di Malta, invece, hanno assunto alle 4 di questa mattina il coordinamento di un’operazione di salvataggio al largo della Libia per una imbarcazione partita da Zliten.