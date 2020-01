Migranti, Msf: "I 403 di Ocean Viking sbarcheranno a Taranto"

403 migranti a bordo di Ocean Viking "hanno appena saputo che sbarcheranno a Taranto". Lo conferma Medici senza frontiere. "Costretti a rischiare la vita nel Mediterraneo per fuggire - si legge su Twitter - 216 uomini, 38 donne e 149 bambini raggiungeranno presto un porto sicuro".

