Migranti, Msf non firma il codice Ong: no armi a bordo.Sì da Save the children

Migranti: Save the Children, firmato codice per Ong

"Save the Children ha deciso di firmare il codice per le Ong impegnate nel salvataggio dei migranti in mare perche' gran parte delle cose che prevede noi gia' le facciamo". Lo ha detto il direttore generale di Save the Children, Valerio Neri, al termine dell'incontro al ministero dell'Interno che aveva per oggetto proprio la sottoscrizione del nuovo codice per le Ong. "L'unico punto che per noi rappresentava una criticita' - ha spiegato Neri - era quello che introduce il divieto di trasbordare i migranti da una nave a un'altra ma questo si e' risolto con il ruolo che svolgera' la guardia costiera. Mi spiace che altre Ong non abbiano deciso di sottoscrivere questo codice", ha poi aggiunto Neri.

Migranti: Jugend Rettet, non abbiamo firmato codice Ong

"Abbiamo deciso di non firmare questo codice. Noi possiamo firmare soltanto nel caso in cui le nuove norme rendessero piu' efficiente il nostro lavoro e aumentassero la sicurezza dei nostri volontari". Lo ha detto il rappresentante della Ong, Jugend Rettet, Titus Molkenbur, al termine dell'incontro al Viminale per la sottoscrizione del codice per le Ong impegnate nel salvataggio dei migranti in mare.

Migranti: Viminale, chi non ha firmato Codice e' fuori

L'aver rifiutato l'accettazione e la firma "pone quelle organizzazioni non governative fuori dal sistema organizzato per il salvataggio in mare, con tutte le conseguenze del caso concreto che potranno determinarsi a partire dalla sicurezza delle imbarcazioni stesse". In una condizione diversa, "saranno invece parte integrante le Ong che hanno sottoscritto il Codice". Lo dice il Viminale in una nota al termine dell'incontro programmato per la firma del Codice di condotta per le Ong impegnate nelle operazioni di salvataggio dei migranti in mare.

Nella nota del Viminale e' dettagliato l'elenco di chi tra le Ong ha detto si' e chi no, o non ha preso parte alla sottoscrizione del Codice. A favore l'organizzazione Migrant offshore aid station (MOAS) e Save the Children, mentre Proactiva Open Arms ha fatto pervenire una comunicazione con la quale ha annunciato comunque la volonta' di sottoscrivere l'accordo. Invece l'organizzazione Medecins Sans Frontiere (Msf) ha consegnato una lettera diretta al ministro dell'Interno Marco Minniti con la quale, "nel prendere atto dell'esemplare ruolo svolto dall'Italia - riferisce il comunicato -, ha messo in luce che i principi umanitari di indipendenza, imparzialita' e neutralita' non hanno consentito la firma assieme alle altre organizzazioni". Cio' nonostante, Ms ha ritenuto liberamente di adeguarsi alla gran parte dei principi del Codice da loro condivisi. Non hanno preso parte alla sottoscrizione le Ong Sea Watch, Sea ye, Association europeenne de sauvetage en mer (Sos Mediterranee), mentre Jugent Rettet non ha firmato. Nella nota il Viminale ribadisce che oggi "sono state nuovamente rappresentate le ragioni che hanno ispirato la redazione del Codice, la posizione pienamente concorde di tutti i Paesi dell'Unione gia' espressa a Tallinn e l'intesa con la Commissione che ha seguito la redazione e la messa a punto del documento". Ed e' stato fatto presente che "l'adesione avrebbe consentito di essere parte di un sistema istituzionale finalizzato al soccorso in mare, all'accoglienza e alla lotta al traffico degli esseri umani, senza in nessun modo interferire nei principi fondanti le singole organizzazioni". (AGI) Vic