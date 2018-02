Migranti, naufragio barcone al largo della Libia: 90 dispersi

Migranti: Onu,si temono 90 affogati in naufragio Libia

Nuova tragedia dell'immigrazione sulla rotta verso l'Italia: si temono una novantina di morti, in maggioranza pakistani, nel naufragio di un'imbarcazione al largo delle coste nord-occidentali libiche. La stima e' stata fornita dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). L'imbarcazione su cui viaggiavano i migranti si e' capovolta. I cadaveri di 10 persone, otto di nazionalita' pakistana e due libici, sono stati recuperati insieme a tre sopravvissuti sulla costa di Zuara. "Due sopravvissuti sono riusciti a raggiungere la costa a nuoto, mentre il terzo e' stato salvato da un pescatore", ha spiegato una portavoce, Olivia Headon. Secondo i superstiti, almeno 90 migranti potrebbero essere morti.

"L'Oim sta cercando di raccogliere maggiori informazioni sulla tragedia e di soccorrere al meglio i sopravvissuti", ha aggiunto la portavoce. Nel 2017, 3.138 migranti sono arrivati in Italia attraversando il Mediterraneo lungo la rotta libica. Quest'anno a gennaio in Italia ne sono arrivati 240 in Italia, rispetto ai soli 9 giunti nello stesso mese dell'anno scorso. Nel 2017 piu' di 3.100 migranti sono morti nel tentativo di attraversare il mediterraneo, piu' 2.800 dei quali al largo della Libia.

Un portavoce della Commissione Ue, Catherine Ray, ha affermato che "ogni vita persa in mare e' una vita di troppo persa. Abbiamo visto i diversi rapporti e il comunicato dell'Organizzazione Internazionale delle migrazioni", ha detto la portavoce. "E' per questa ragione che continuiamo le nostre azioni lungo tutta la rotta del Mediterraneo centrale per fare delle operazioni di salvataggio e ricerca in mare e lottare i trafficanti e le reti che mettono questa gente in pericolo", aggiunto. "Continueremo le nostre azioni laddove le nostre imbarcazioni possono operare", ha concluso la portavoce.