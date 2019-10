Migranti, naufragio a Lampedusa: recuperati 2 cadaveri, molti dispersi

Sono di due donne i corpi recuperati nelle operazioni di soccorso dei migranti a bordo della barca ribaltatasi stanotte a sei miglia da Lampedusa. Ventidue le persone tratte in salvo dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza. La tragedia intorno alle 3 di notte. Tra i salvati, ha detto il sindaco Totò Martello alla Tgr Rai Sicilia, ci sarebbero anche dei bimbi. Proseguono le ricerche con unità della Capitaneria di porto e delle Fiamme gialle e un elicottero è partito da Catania. Le condizioni meteo restano difficili.



Migranti: si rovescia barca con 50 a Lampedusa, 22 salvati

Naufragio al largo di Lampedusa. Sono 22 le persone salvate la notte scorsa dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza in un’operazione di soccorso coordinata dalla Capitaneria di Porto: a bordo dell'imbarcazione, ribaltatasi durante l'intervento per le cattive condizioni meteo e lo spostamento repentino dei migranti, viaggiavano - secondo le prime segnalazioni - in 50. Due i cadaveri finora recuperati.