Migranti, la nave "Eleonore" forza il divieto e fa rotta su Pozzallo

Lo sbarco di 29 migranti dalla nave della Marina militare italiana "Cassiopea" inizierà intorno alle 9,30. La nave è in rada a Pozzallo e lo sbarco è stato autorizzato. Potrebbero esserci problemi invece per la nave "Eleonore" della Ong tedesca Mission Lifeline che era stata raggiunta dal provvedimento del governo italiano di divieto di ingresso in acque territoriali italiane. La "Eleonore" è attualmente in acque italiane, ha forzato il divieto e sta facendo rotta per Pozzallo dove potrebbe arrivare intorno a mezzogiorno con 101 migranti a bordo. Lifeline twitta: "Ciao, presto l'Eleonore arriva a #Pozzallo. Sarebbe bello se alcune persone e avvocati fossero lì per incontrare l'equipaggio".

Migranti: un centinaio di tunisini sbarca a Lampedusa

Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. Un gruppo di un centinaio di tunisini è sbarcato autonomamente a Cala Spugne. Le forze dell’ordine li hanno bloccati dopo l’approdo e li stanno accompagnando nel centro di accoglienza dell’isola.

Migranti: Salvini, Eleonore deve rispettare leggi e confini

“Leggi e confini vanno rispettati. Se qualcuno pensa di fregarsene senza conseguenze ha sbagliato di grosso e ha sbagliato ministro: faccio e farò di tutto per difendere l’Italia”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini con riferimento alla nave Eleonore che sta facendo rotta verso Pozzallo dopo aver dichiarato lo "stato di emergenza" per maltempo.