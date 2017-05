Migranti, non gli dà il cappellino da baseball. Scafista spara a un bambino

E' giunta alle sette a Catania la nave Phoenix di Moas con a bordo 394 migranti salvati nel mare Mediterraneo. Sulla nave anche il corpo di un bambino di 10 anni che, secondo le ricostruzioni di testimoni fatte all'Ong, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola da un trafficante che voleva il suo cappellino da baseball che lui si era rifiutato di dargli.

La sparatoria sarebbe avvenuta mentre la vittima era su un gommone. Secondo i primi rilievi, il giovane ha i segni di una ferita da arma da fuoco. Gli investigatori dovranno sentire i migranti e raccogliere le loro testimonianze sull'episodio perche' le dichiarazioni rese a personale delle Ong non hanno, valore probatorio. A bordo della nave c'e' Regina Catrambone, fondatrice del Moas insieme al marito Christopher, che ieri ha reso noto l'episodio.

La Ong è finita al centro delle polemiche dopo le dichiarazioni del procuratore di Catania Carmelo Zuccaro e la stessa Catrambone vorrebbe incontrare il magistrato per chiarire la posizione del Moas. Sul molo intanto sono in pieno svolgimento le attività di assistenza per i migranti. Sulla nave Phoenix sono saliti gli agenti della squadra mobile della questura di Catania che indaga sull'accaduto e il medico legale.