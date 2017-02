Traghetto Tirrenia devastato da 50 migranti espulsi

Notte da incubo su nave, furti da gruppo extracomunitari espulsi

Notte da incubo per i passeggeri della nave Tirrenia che da Cagliari e' arrivata in mattinata al porto di Napoli. Secondo quanto raccontato dai passeggeri, sono stati presi di mira da una cinquantina di extracomunitari - destinatari di un decreto di espulsione - che hanno messo a segno innumerevoli furti. Danni e molestie, dunque: molti del gruppo di extracomunitari - che in virtu' del decreto devono lasciare l'Italia entro sette giorni - secondo quanto riferito dai passeggeri hanno cercato finanche di aprire le cabine. L'arrivo della nave al porto di Napoli e' presidiato dalla Polizia di Stato che sta procedendo a controlli a tappeto.

E' stato il comandante della nave ad allertare la Polizia, visti di danni e le proteste che si erano verificate durante la tratta. I passeggeri della Janas erano partiti da Cagliari ieri sera e sono arrivati a Napoli alle ore 8.30. I controlli della Polizia sono ancora in corso soprattutto per accertare che nessuno si nasconda a bordo della nave per evitare l'applicazione del decreto di espulsione.