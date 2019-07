Mediterranea, Malta risolve il caso. "Prendiamo noi i 55 migranti a bordo"

"A seguito di contatti tra i governi maltese e italiano, e' stato deciso che Malta trasferira' 55 migranti, che sono stati salvati in mare al largo della Tunisia e che sono a bordo della nave Alex, a bordo di una nave delle forze armate di Malta e saranno accolti a Malta". Lo annuncia stamani il governo maltese in un comunicato relativo alla nave dell'ong italiana Mediterranea, ferma a 12 miglia da Lampedusa con 54 migranti tratti in salvo in acque Sar libiche. L'imbarcazione non e' stata autorizzata dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera, che coordina l'attivita' di soccorso in mare, all'ingresso nelle acque territoriali italiane.

Migranti: Sciurba, Malta? Governo renda possibile trasferimento

"Noi non siamo in condizioni di sicurezza di navigabilita' per poter arrivare fino a Malta. La situazione, gia' critica, puo' diventare drammatica. Italia e Malta rendano possibile il trasferimento in un porto sicuro. Vogliono portarli a La Valletta? Va benissimo, si attrezzino per farlo in sicurezza. Noi non siamo in grado di raggiungerla". Lo ha detto a Rai News 24 Alessandra Sciurba, portavoce della Ong Mediterranea Saving Humans.



Migranti: Mediterranea, a 12 miglia da Lampedusa, vietato ingresso



"Alle 4 di stamattina la nave ALEX di Mediterranea e' arrivata al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, ma un decreto dei ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l'ingresso". Lo rende noto su twitter la stessa ong Mediterranea Saving Humans. "Il Decreto è illegittimo: perché non può applicarsi a una nave che ha effettuato una operazione di soccorso a tutela della vita umana in mare. E perché non può essere vietato a una bandiera italiana ingresso nelle acque del proprio Paese".

Migranti: Salvini, se Mediterranea non va a Malta atto pirateria

"Gli amici di Malta hanno dato disponibilità ad accoglierli al porto de La Valletta. C'è un porto sicuro indicato, se Mediterranea disobbedisce, sarebbe di una gravità inaudita". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al Gr1 Rai, a proposito della nave Alex di Mediterranea Saving Humans ferma a 12 miglia da Lampedusa con a bordo 54 naufraghi. Secondo l'ong ci sarebbero però dei motivi di sicurezza: "Amici miei, basta.. e allora è evidente che si tratta di un atto di pirateria anche in questo caso, mica c'è di mezzo la Libia".

Migranti: Mediterranea, no verso Malta per condizioni naufraghi

"Alle 5:17 ci ha scritto RCC Malta offrendo come "gesto di buona volontà" la disponibilità del Governo maltese allo sbarco sull'isola delle 54 persone a bordo della ALEX". "Abbiamo risposto che ALEX, per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non e' in grado di affrontare la traversata verso Malta. Ma siamo disponibili a trasferire i naufraghi su motovedette maltesi o della guardia costiera italiana". Cosi' su twitter l'ong Mediterranea Saving Humans.

Migranti: Mediterranea, porto sicuro o situazione insostenibile

"Siamo ora al limite delle acque territoriali italiane in attesa che venga al piu' presto assegnato un porto sicuro di sbarco per le 54 persone salvate da ALEX Mediterranea. Prima che la situazione a bordo diventi insostenibile". Cosi' su twitter l'ong Mediterranea Saving Humans.