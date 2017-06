Migranti, nuova ondata dall'Africa: in Italia +17% di arrivi nel 2017

Migranti: Viminale, quest'anno 61.903 sbarcati (+17,3%)

Dall'inizio dell'anno a oggi sono 61.903 i migranti sbarcati sulle coste italiane, il 17,3% in piu' rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (52.775). Sono gli ultimi dati resi noti dal Viminale, secondo cui attualmente la regione che accoglie il maggior numero di migranti e' la Lombardia (13%), seguita da Lazio (9%), Campania (9%), Piemonte (8%), Veneto (8%), Emilia Romagna (8%), Toscana (7%), Puglia (7%) e Sicilia (7%).

Il Paese di origine del maggior numero di migranti - secondo quanto dichiarato al momento dello sbarco - e' la Nigeria (9.457), davanti a Bangladesh (7.133), Guinea (75.962), Costa d'Avorio (5.658), Gambia (4.018), Senegal (3.937), Marocco (3.330), Mali (3.153), Eritrea (2.560) e Sudan (2.328). Dall'1 gennaio al 31 maggio, i minori stranieri non accompagnati sbarcati sono stati 8.312. Ad essere ricollocati in 18 Paesi europei sin qui sono stati 5.964 adulti, 537 minori e 4 minori non accompagnati; le richieste gia' approvate e in attesa di solo transfer riguardano 692 adulti, 92 minori e un minore non accompagnato mentre le richieste in attesa di approvazione riguardano 995 adulti, 151 minori e 12 minori non accompagnati.