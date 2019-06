Migranti: nuovo naufragio nell'Egeo, 8 morti a largo di Bodrum

L'ennesima tragedia dei migranti si è consumata al largo delle coste turche, dove un'imbarcazione con a bordo almeno 40 persone si è rovesciata questa mattina. La Guardia costiera turca, intervenuta tempestivamente con due motoscafi, un team di sommozzatori e un elicottero, ha tratto in salvo 31 migranti e recuperato i cadaveri senza vita di altre 8 persone. Le operazioni di ricerca proseguono. In base quanto reso noto, si tratterebbe in gran parte di migranti afgani e pakistani. La tragedia ha avuto luogo al largo di Bodrum, nota località marittima turistica non lontana dalle isole greche, che costituiscono il punto di approdo dei migranti che dalla Turchia vogliono recarsi in Ue e ottenere lo status di rifugiato.