Migranti, "Ong in contatto con gli scafisti. Così ho bloccato i gommoni"

Un docu film di Claudio Bernieri. Musiche originali di Luciano D'Addetta



“VI racconto come le ONG attendono i gommoni davanti alle coste libiche”. Il capitano Gianmarco Concas racconta. Non aveva mai svelato come, a quasi un anno dall’avventura futurista della nave di Defend Europe (che davanti alle coste libiche bloccò la scorsa estate le navi di alcune Ong che fungevano da taxi per portare in Sicilia migliaia di profughi , veri o presunti) avvenga questo traffico di essere umani.



Concas rivela che molte navi ONG erano - e ancora sono - in costante contatto con gli organizzatori di migranti e aspettano davanti alle coste libiche i gommoni, lanciando segnali luminosi .



LA VIDEO-INTERVISTA









Ma è possibile , anche se sono a fari spenti, individuare la loro posizione? Come sapere dove le navi ONG aspettano i gommoni? “E’ possibile, tutte le navi vengono monitorate dai satelliti ed è possibile seguire esattamente i loro spostamenti d davanti alle coste libiche” spiega Concas .



Ex ufficiale della marina italiana, il capitano Concas è uno dei fondatori del gruppo europeo Generazione Identitaria e vive a Roma. Per la prima volta davanti a una macchinata presa rivela i segreti delle Ong e del rapporto ambiguo con gli schiavisti.



" E' un problema politico, non si vuole colpire questo traffico he copre un enorme business, Ma la nostra nave riuscì a squarciare per la prima volta il velo di silenzio e di ipocrisia del pensiero così detto Politicamente corretto."



Di recente il capitano Concas ha relazionato e mostrato le mappe dei tracciamenti delle Ong al Parlamento europeo. Questa è la sua unica intervista. " Strumentalizzando la ingenuità di alcune ONG , ad esempio, esempio, la mafia nigeriana sta colonizzando l'Italia e porta migliaia di affiliati alla potente Ascia Nera con i gommoni in Sicilia. Così ho deciso si parlare".