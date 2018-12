Migranti: Open Arms con 311 profughi a bordo approda in Spagna

Arrivano in Spagna i 311 migranti a bordo della Open Arms salvati dalle coste libiche. L'attracco nel porto di Crinavis nella baia di Gibilterra e' iniziato, come fa sapere anche il fondatore della ong, Oscar Camps, in un tweet. "Missione compiuta, Open Arms e' entrata alle ore 8.30 nella baia di Gibilterra e si dirige verso l'unico porto sicuro di Crinavis, nel municipio di San Roque".

I migranti, una volta sbarcati, saranno accolti dalla Croce Rossa che offrira' loro i primi beni di sostentamento necessari e assistenza medica. Dopo si procedera' all'identificazione, un procedimento che durera' "diverse ore". Accolti dalla nave ong il 21 dicembre scorso, respinti da Malta e Italia, i migranti hanno avuto il via libera dal governo spagnolo.