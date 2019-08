Migranti: Open Arms, evacuate per cure mediche altre 4 persone

La notte scorsa è stata completata l'evacuazione urgente di 3 persone e di un accompagnatore, "per complicazioni che richiedono cure mediche specializzate". Lo rende noto Open Arms via Twitter, ribadendo che "tutte le persone rimaste a bordo necessitano di essere sbarcate con urgenza".

MIGRANTI: QUINDICESIMA NOTTE SULLA OPEN ARMS, ATTESA PER I NAUFRAGHI A BORDO

Quindicesima notte a bordo della nave spagnola Open Armas, con a bordo oltre 130 naufraghi soccorsi nel Mediterraneo. Nella tarda serata di ieri sono state evacuate, per motivi medici, 9 persone, che sono state accompagnate sull'isola di Lampedusa, ma restano a bordo tutti gli altri. "Cinque evacuazioni urgenti in 14 giorni. Cosa aspettano ad autorizzare sbarco di tutte le persone a bordo, che l'emergenza medica diventi insostenibile? Quanta crudeltà", ha scritto nella notte Open Arms. Dopo il via libera del Tar all'ingresso in porto con la sospensione del primo provvedimento del ministro dell'interno, Matteo Salvini, che bloccava lo sbarco dei migranti, ieri il vicepremier ha firmato un nuovo divieto facendo ricordo al Consiglio di Stato. Ma il divieto non è stato firmato né dal ministro della Difesa Elisabetta Trenta né dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli.

Migranti, Open Arms: evacuazione urgente per 5 persone e familiari

​"Autorizzata evacuazione urgente a Lampedusa di 5 persone per cause psicologiche, con loro i familiari. Continuiamo a non avere autorizzazione per sbarco delle altre persone a bordo. Questa sarà la loro quindicesima notte. Il diritto sta morendo". Lo scrive su Twitter la ong Open Arms in merito alla nave con a bordo quasi 150 migranti ancora in attesa di sbarcare a Lampedusa.