Migranti, Papa appoggia il Global compact: "Sia un riferimento"

Papa Francesco appoggia il Global compact. "La settimana scorsa - ha detto dopo l'Angelus - e' stato approvato a Marrakech, in Marocco, il Patto Mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, che intende essere un quadro di riferimento per la comunita' internazionale. Auspico pertanto che essa, grazie anche a questo strumento, possa operare con responsabilita', solidarieta' e compassione nei confronti di chi, per motivi diversi, ha lasciato il proprio Paese, e affido questa intenzione alle vostre preghiere".