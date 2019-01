"Penso alle 170 vittime dei naufragi nel Mediterraneo: cercavano un futuro per la loro vita, vittime forse di trafficanti di esseri umani. Preghiamo per loro e per coloro che hanno la responsabilita' di quello che e' successo". Lo ha detto il Papa all'Angelus definendo la tragedia nel Mediterraneo tra i suoi "dolori nel cuore".