Migranti, Patronaggio: "Per ora no prova collusione trafficanti-Ong"

"Finora non abbiamo rilevato la prova di una collusione tra i trafficanti di esseri umani e le Ong. Questo, però, non significa che non si possano registrare chiamate di questo tipo". Lo ha detto il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio, nel corso di un'audizione sul decreto sicurezza bis davanti alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera. Il magistrato ha spiegato: "I migranti vengono spesso salvati con una telefonata da parte del parente di un migrante che sta sul barcone, ma questo contatto non è penalmente rilevante. Un contatto penalmente rilevante sarebbe una telefonata del tipo: 'stiamo partendo, venite a prenderci'".

Migranti: Patronaggio, porti libici non sono da considerare sicuri

"I porti libici non sono da considerare porti sicuri". Lo ha detto il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio, nel corso di un'audizione sul decreto sicurezza bis davanti alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera. Il magistrato ha spiegato: "Quando si parla di porti sicuri non si intende solo un porto dove il naufrago puo' mettere piede sulla terraferma, ma un porto dove il migrante possa avere tutti i diritti garantiti". "La zona Sar libica - ha concluso Patronaggio - non appare presidiata dalla Guardia costiera libica".

Migranti: Patronaggio, indagini su zona Sar libica

"Il mio ufficio sta svolgendo indagini sulla zona Sar libica". Lo ha spiegato il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio, nel corso di un'audizione sul decreto sicurezza bis davanti alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera.