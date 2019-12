Migranti, Alan Kurdi a Pozzallo: 32 a bordo

Sono tutti di nazionalita' libica i migranti sbarcati a Pozzallo (Ragusa) dalla nave 'Alan Kurdi' dell'ong tedesca Sea Eye. Sono stati tutti trasferiti all'hot spot, eccetto una donna all'ottavo mese di gravidanza e suo figlio piccolo che sono stati trasferiti in ospedale per ricevere assistenza. Un altro bimbo di pochi anni e' sotto osservazione per una sospetta bronchiolite. I migranti sono in buone condizioni di salute: nessuna emergenza medica e nessun caso di scabbia, segno di breve permanenza nelle cosiddette connection house prima di affrontare il mare.