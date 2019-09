Migranti, rapporto Caritas: Italia terza nella Ue per presenze

L'Italia con 5.255.503 cittadini stranieri regolarmente residenti nel proprio territorio (l'8,7% della popolazione), si colloca al terzo posto nell'Unione Europa, dopo Germania e Regno Unito, e seguita da Francia e Spagna per presenze di migranti. In Italia diminuiscono gli ingressi per motivi di lavoro, mentre aumentano quelli per motivi di asilo e protezione umanitaria. Lo rilevano Caritas Italiana e Migrantes nella 28esima edizione del "Rapporto Immigrazione", presentato oggi a Roma, che quest'anno si ispira al messaggio del Papa per la 105esima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 'Non si tratta solo di migranti" e dedica quindi spazio anche alla società italiana. La popolazione straniera in Italia risiede prevalentemente nelle regioni del Nord (57,5%) e in quelle del Centro (25,4%), mentre nel Mezzogiorno (12,2%) e nelle Isole (4,9%) appare decisamente più contenuta, sebbene in crescita.

Le regioni nelle quali risiede il maggior numero di cittadini stranieri sono la Lombardia (1.181.772 cittadini stranieri residenti, pari all'11,7% della popolazione totale residente), il Lazio (683.409, 11,6%), l'Emilia-Romagna (547.537, 12,3%), il Veneto (501.085, 10,2%) e il Piemonte (427.911, 9,8%). Le province nelle quali risiede il maggior numero di cittadini stranieri sono Roma (556.826, 12,8%), Milano (470.273, 14,5%), Torino (221.842, 9,8%), Brescia (157.463, 12,4%) e Napoli (134.338, 4,4%).