Migranti: recuperati 72 corpi da naufragio Tunisia

Sono stati recuperati altri 38 corpi in seguito al naufragio di una barca di migranti avvenuto il primo luglio scorso al largo delle coste tunisine.

Lo rende noto la Mezzaluna rossa che aggiorna il bilancio ufficiale delle vittime a 72. Trentasei delle vittime sono state trovate vicino a Zarzis nel sud-est della Tunisia e due al largo della vicina isola di Djerba, spiega Mongi Slim della Mezzaluna rossa tunisina. Uno dei tre sopravvissuti ha dichiarato all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) che a bordo dell'imbarcazione, partita dalla costa libica di Zuwara per dirigersi per l'Italia, erano salite 86 persone